Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч с Фиорентиной

В четверг, 10 февраля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Аталанта» дома сыграет с «Фиорентиной».
28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 24 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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