Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч с Фиорентиной

В четверг, 10 февраля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Аталанта» дома сыграет с «Фиорентиной».

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 24 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.