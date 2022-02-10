Стало известно, когда УАФ рассмотрит «дело Калитвинцева»

Палата по разрешению споров УАФ на данный момент не приступала к рассмотрению скандального «дела Владислава Калитвинцева», который в одностороннем порядке разорвал контракт с черниговской «Десной» из-за долгов по зарплате.

На заседании Палаты, состоявшемся 9 февраля, этот вопрос не обсуждался. Дело бывшего игрока «Десны» отложено до следующего заседания. Оно состоится в начале марта. Впрочем, быстрого решения в этом вопросе ожидать не стоит.

«Материала по делу собрано много. С большой вероятностью, потребуется даже не одно заседание, чтобы вынести вердикт», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Десна» обратилась с жалобой на своего бывшего футболиста Владислава Калитвинцева, который покинул команду Александра Рябоконя и подписал соглашение с «Александрией».

При этом 27 января комитет по вопросам статуса и трансферам футболистов УАФ вынес решение, согласно которому «Александрии» было разрешено заявить Владислава Калитвинцева на сезон 2021/2022.