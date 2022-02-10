КРИВЦОВ: «Уже тренируюсь, но пока что не в общей группе»

Защитник «Шахтера» – о восстановлении после травмы

  • 10.02.2022 15:35
  • 197 просмотров
  • 0 комментариев
КРИВЦОВ: «Уже тренируюсь, но пока что не в общей группе»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о своей травме, процессе реабилитации и возвращении в общую группу.

– Каковы прогнозы восстановления, когда сможешь начать тренироваться?
– Я уже тренируюсь, но пока что не в общей группе. Сейчас в основном выполняю упражнения на восстановление мышц, которые атрофировались, после того как я надел гипс и не мог ступать на ногу. Хожу в специальном «сапоге» и немного нагружаю стопу. Думаю, через недельку перейдем к упражнениям в бассейне, а затем придется заново учиться ходить.

– Во время первого сбора ты индивидуально тренировался с физиотерапевтами в Святошино…
– Были упражнения для поддержания сердечно-сосудистой системы, разработки атрофированных мышц и стопы. Нога полтора месяца находилась в гипсе, и теперь нужно восстанавливать взаимодействие между связками и мышцами.

– Какие процедуры проходишь сейчас?
– Электростимуляцию – процесс сокращения мышцы током. Это дает прилив крови, чтобы мышца быстрее восстанавливалась и росла в объеме. Подобную процедуру полезно делать и на здоровой ноге – небольшая помощь моему организму.

– Параллельно есть тренировки для верхней части тела?
– Конечно, после снятия гипса уже можно тренировать все тело: пресс, спину и плечевой пояс. У меня с физиотерапевтом по две тренировки в день. Утренняя идет три часа, и там время уделяется процедурам, а вечернее занятие – полноценное в зале.

– Психологически проще заниматься на поле с мячом, чем по три часа в зале?
– Безусловно, я всегда говорил, что травмированные работают больше, занимаются дольше, и это намного скучнее, чем с мячом. Но в футболе без травм – нереально, буду стараться восстановиться как можно быстрее, – сказал Кривцов.

Отметим, что футболист сломал малоберцовую кость, поскользнувшись на льду.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности