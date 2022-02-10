Ужгород проведет три спарринга в Венгрии

В конце февраля «Ужгород» отправится на зарубежный этап подготовки – в Венгрию.
В соседней стране подопечные Богдана Блавацкого проведут три контрольных поединка.
До отъезда на сбор в Венгрию футболисты «Ужгорода» проведут спарринги с «Волынью» (19 февраля) и «Любомиром» (26 февраля).
Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Meta-ratings.com.ua
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