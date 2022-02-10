В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Лидсом» со счетом 3:3.
События матча
|87'
|Эзри Конса (Астон Вилла) получает красную карточку.
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Хавьер Льоренте (Лидс).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Астон Вилла).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).
Источник — Sport.ua
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