24-й тур
Астон Вилла
3 : 3
Лидс
09.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла – Лидс – 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 10.02.2022 11:59
  • 382 просмотра
  • 1 комментарий
Астон Вилла – Лидс – 3:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Лидсом» со счетом 3:3.

События матча
87' Эзри Конса (Астон Вилла) получает красную карточку.
63' ГОЛ ! Мяч забил Диего Хавьер Льоренте (Лидс).
45' ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).
43' ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
38' ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
30' ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Астон Вилла).
9' ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 10.02.2022 13:02
    0
    Наконец то Лидс выпрыгнул из трусов. Павлины обломали Львов после 3:1.
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