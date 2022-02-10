Сергей ПАЛКИН: «Коноплянка? В течение двух дней должны определиться»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил вероятность ухода из клуба Евгения Коноплянки:

«У Де Дзерби были больше требования, чем мог дать Женя. Сейчас мы тоже сели, поговорили и приняли решение, что Жене нужно сменить клуб. Собственно поэтому он и не появился на сборах, потому что варианты то приходят, то уходят.

Он вроде бы летит в новый клуб, но что-то не получается и остается. В течение двух дней должны определиться по его следующему клубу. Надеюсь, что нас все получится».

Сегодня сообщалось о том, что Коноплянка может перейти в польскую «Краковию».