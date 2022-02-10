Сергей ПАЛКИН: «Коноплянка? В течение двух дней должны определиться»

Гендиректор «Шахтера» - о будущем Евгения Коноплянки

  • 10.02.2022 11:55
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Сергей ПАЛКИН: «Коноплянка? В течение двух дней должны определиться»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил вероятность ухода из клуба Евгения Коноплянки:

«У Де Дзерби были больше требования, чем мог дать Женя. Сейчас мы тоже сели, поговорили и приняли решение, что Жене нужно сменить клуб. Собственно поэтому он и не появился на сборах, потому что варианты то приходят, то уходят.

Он вроде бы летит в новый клуб, но что-то не получается и остается. В течение двух дней должны определиться по его следующему клубу. Надеюсь, что нас все получится».

Сегодня сообщалось о том, что Коноплянка может перейти в польскую «Краковию».

Источник — ТК Футбол

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