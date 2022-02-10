Антонио КОНТЕ: «Построение команды в Тоттенхэме займет много времени»

Наставник «Тоттенхэма» - о поражении от «Саутгемптона»

  • 10.02.2022 11:43
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Антонио КОНТЕ: «Построение команды в Тоттенхэме займет много времени»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение 2:3 от «Саутгемптона» в 24-м туре АПЛ:

«Повторяю, в каждой игре нам нужно понимать, что мы можем выиграть, но в то же время нужно и бороться, чтобы набрать три очка! Процесс построения команды в «Тоттенхэме» заберет много времени. Я повторяю это со дня моего приезда в Лондон, но люди не хотят это слышать.

Мы должны лучше управлять игрой в различных ситуациях. К примеру, сегодня мы пропустили 2 гола в финальном отрезке встречи. Многим нашим игрокам нужно играть, чтобы набраться опыта, особенно в АПЛ».

Источник — BBC

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