Защита Динамо – вторая в списке самых надежных в Европе

Критерием выступает количество пропущенных мячей в национальном чемпионате

  • 10.02.2022 10:16
  • 566 просмотров
  • 1 комментарий
Защита Динамо – вторая в списке самых надежных в Европе
© ФК Динамо. Голкипер киевлян Георгий Бущан

Чемпион Украины киевское «Динамо» имеет одну из самых надежных защитных линий в европейском футболе.

«Бело-синие» в национальном чемпионате на текущий момент пропустили только 9 мячей, что ставит их на второе место в соответствующем рейтинге. Лучше этот показатель только у «Аякса» (5 пропущенных мячей).

Также в топ-5 вслед за «Аяксом» и «Динамо» входят «Олимпиакос» (11), «Спортинг» (13) и «Манчестер Сити» (14).

Отметим, что на момент опубликования данной новости «Динамо» начало очередной товарищеский поединок на сборе в Турции. Соперником киевлян является чемпион Боснии и Герцеговины «Широки Бриег». Sport.ua ведет текстовую трансляцию поединка.

Источник — Tuttomercatoweb

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Saar, 10.02.2022 10:35
    0
    По статистиці, так. Це факт! Але не об'єктивно, бо конкуренція і рівень спротиву команд слабший, ніж в тих же Нідерландах. От і пропустили мало, роблячи статистику топову.
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