Защита Динамо – вторая в списке самых надежных в Европе

Чемпион Украины киевское «Динамо» имеет одну из самых надежных защитных линий в европейском футболе.

«Бело-синие» в национальном чемпионате на текущий момент пропустили только 9 мячей, что ставит их на второе место в соответствующем рейтинге. Лучше этот показатель только у «Аякса» (5 пропущенных мячей).

Также в топ-5 вслед за «Аяксом» и «Динамо» входят «Олимпиакос» (11), «Спортинг» (13) и «Манчестер Сити» (14).

Отметим, что на момент опубликования данной новости «Динамо» начало очередной товарищеский поединок на сборе в Турции. Соперником киевлян является чемпион Боснии и Герцеговины «Широки Бриег». Sport.ua ведет текстовую трансляцию поединка.