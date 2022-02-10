Украинец Качараба был удален в четвертьфинале Кубка Чехии

В четвертьфинале Кубка Чехии состоялось пражское дерби. «Славия» на своем поле принимала «Спарту».
Украинский защитник «Славии» Тарас Качараба вышел на поле в стартовом составе, но не отыграл весь матч. На 85-й минуте футболист получил вторую желтую карточку и был удален.
Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «Спарты».
Напомним, в январе Качараба подписал трехлетний контракт со «Славией».
Видеообзор матча:
Источник — Sport.ua
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