Украинец Качараба был удален в четвертьфинале Кубка Чехии

«Славия» не смогла обыграть «Спарту»

  • 10.02.2022 09:06
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Украинец Качараба был удален в четвертьфинале Кубка Чехии
© ФК Славия. Тарас Качараба

В четвертьфинале Кубка Чехии состоялось пражское дерби. «Славия» на своем поле принимала «Спарту».

Украинский защитник «Славии» Тарас Качараба вышел на поле в стартовом составе, но не отыграл весь матч. На 85-й минуте футболист получил вторую желтую карточку и был удален.

Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «Спарты».

Напомним, в январе Качараба подписал трехлетний контракт со «Славией».

Видеообзор матча:

Источник — Sport.ua

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