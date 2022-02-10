Вспышка коронавируса локализована. Эпицентр возобновил тренировки

Футболисты «Эпицентра» возобновили подготовку к весенней части сезона.
После вспышки коронавируса подоляне вынуждены были прервать тренировочный процесс. Постепенно ситуация нормализовалась, и из 15 заболевших лишь двое еще находятся на самоизоляции, остальные вернулись в строй.
На просмотре в «Эпицентре» находится опытный универсал Марат Даудов, ранее выступавший за «Краматорск», а вот легионер Элла, минувшей осенью защищавший цвета «Буковины», уже покинул тренировочный лагерь подолян, не сумев впечатлить тренерский штаб.
14 февраля «Эпицентр» проведет первый спарринг в новом году, с «Любомиром», а в конце февраля улетит на зарубежный сбор в Турцию.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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