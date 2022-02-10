Вспышка коронавируса локализована. Эпицентр возобновил тренировки

Футболисты «Эпицентра» возобновили подготовку к весенней части сезона.

После вспышки коронавируса подоляне вынуждены были прервать тренировочный процесс. Постепенно ситуация нормализовалась, и из 15 заболевших лишь двое еще находятся на самоизоляции, остальные вернулись в строй.

На просмотре в «Эпицентре» находится опытный универсал Марат Даудов, ранее выступавший за «Краматорск», а вот легионер Элла, минувшей осенью защищавший цвета «Буковины», уже покинул тренировочный лагерь подолян, не сумев впечатлить тренерский штаб.

14 февраля «Эпицентр» проведет первый спарринг в новом году, с «Любомиром», а в конце февраля улетит на зарубежный сбор в Турцию.