Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Я еще никогда не играл при такой погоде»

Игрок харьковского «Металлиста» Евгений Подлепенец поделился впечатлениями от матча второго тура Winter Cup 2022 против «Вереса», в котором его команда одержала волевую победу со счетом 2:1.
«Играть в футбол было тяжело, очень сильный ветер. Старались играть, но, наверное, больше сбились на борьбу. Однако мы выстояли и выиграли ее. Я еще никогда не играл при такой погоде. Мы играем в харьковском «Металлисте», поэтому от нас всегда требуют самых больших результатов. И мы стараемся их показывать.
Дебют да Оры? Он хороший, перспективный бразилец. Думаю, он должен нам помочь. У него хорошая скорость, неплохое мышление и техника», — сказал Подлепенец.
Источник — Футбол 1/2/3
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