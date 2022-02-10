Арсений ФИЛАТОВ: «Атмосфера была сумасшедшей»

Защитник «Динамо» U-19 Арсений Филатов поделился впечатлениями от непростой победы над испанским «Депортиво» в стыковом матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

– Команда пропустила быстрый мяч. Не хватило ли концентрации или присутствовал мандраж?

- Как такового мандража не было – просто мы чуть-чуть не доиграли с игроками. Прекрасно помню этот момент. Игрок открылся под подачу углового на ближнюю стойку, обыгрался с партнером в стенку, после чего прокинул мне мяч между ног. После падения игрока «Депортиво» мяч был нейтральным, соперники быстрее сориентировались, подобрали – и можно сказать, занесли в ворота.

– Можно ли сказать, что вы выключились из момента, думая, что было нарушение?

– Наверное, да, немного концентрации не хватило.

- По напряжению этот матч сравним с матчем взрослой Лиги чемпионов. Как играть при такой атмосфере?

– Честно, атмосфера была сумасшедшей. Даже когда выходили на разминку, чувствовался бешеный настрой болельщиков. Очень приятно было играть. Могу добавить, что это мой первый матч в Юношеской Лиге УЕФА в стартовом составе, присутствовал определенный мандраж, но со стартовым свистком он исчез.

- Удаление у «Депортиво» стало переломным моментом в матче?

– Не хочу гадать и предполагать, что было бы без красной карточки. Но, как говорится, имеем то, что имеем.

– После первого тайма команда поддержала Игнатенко?

– Конечно. Если бы мы напихали ему полную торбу, лучше бы не стало. Еще до игры мы договорились, что пихать друг другу не будем, и если у кого что-то не складывается, то обязательно поддерживаем друг друга. И до конца игры верили, что мы сможем победить.

– Что в перерыве сказал Игорь Костюк? Во втором тайме команда начала играть в более атакующий футбол...

- Игорь Владимирович сказал лично мне, чтобы больше играл вперед, поскольку я часто отдавал пасы назад, что привело к пропущенному голу. Также подчеркнул, что играем в большинстве, так чтобы не спешили и разыгрывали до верного.

- В Испании чемпионат продолжается, так что соперник имел игровую практику, «Динамо» же готовилось через контрольные спарринги. Тем не менее, победа досталась именно нашей команде...

– Еще раз повторюсь, что мы до конца верили в свою победу. Для нас не было важно, в какой форме находится соперник – знали, что выйдем на поле и будем делать то, что скажет тренер.

– Какие дальнейшие ожидания?

– 14 февраля будет жеребьевка. Честно говоря, все равно кто выпадет, ведь мы настроены играть с любым соперником.