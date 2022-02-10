В первом поединке полуфинала Кубка Испании «Бетис» на выезде обыграл «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 3 марта.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Райо Вальекано» — «Бетис» — 1:2
Голы: Альваро Гарсия, 5 — Борха Иглесиас, 26, Вильям Карвалью, 68
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Вилльям Карвалью (Бетис).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
Источник — Sport.ua
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