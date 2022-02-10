Бетис обыграл Райо Вальекано в первом матче полуфинала Кубка Испании

9 февраля в первом матче полуфинала Кубка Испании «Бетис» на выезде обыграл «Райо Вальекано» (2:1).
У победителей голы забили Борха Иглесиас и Вильям Карвалью. За «Райо» отличился форвард Ривера Альваро Гарсия.
Ответный матч за выход в финал Кубка Испании команды проведут 3 марта. В другой полуфинальной паре дважды сыграют «Атлетик» и «Валенсия».
Кубок Испании. 1/2 финала
Райо Вальекано – Бетис – 1:2
Голы: Альваро Гарсия, 5 – Борха Иглесиас, 26, Вильям Карвалью, 68.
Райо Вальекано: Димитриевски, Катена, Бальиу, Гарсия, Валентин, Марио Суарес, Комесанья (Нтека, 75), Палазон (Бебе, 76), Трехо (Сисс, 82), Гвардьола (Фалькао, 62), Альваро Гарсия.
Бетис: Руй Силва, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено, Сабали, Фекир, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 66), Борха Иглесиас (Гонсалес, 90), Руибаль (Бельерин, 85).
Предупреждения: Валентин, 65 – Руй Силва, 78.
Судья: Мартинес (Испания).
Источник — Sport.ua
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