Райо Вальекано
1 : 2
Бетис
09.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бетис обыграл Райо Вальекано в первом матче полуфинала Кубка Испании

Ответный матч за выход в финал турнира команды проведут 3 марта

  • 10.02.2022 00:32
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Бетис обыграл Райо Вальекано в первом матче полуфинала Кубка Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 февраля в первом матче полуфинала Кубка Испании «Бетис» на выезде обыграл «Райо Вальекано» (2:1).

У победителей голы забили Борха Иглесиас и Вильям Карвалью. За «Райо» отличился форвард Ривера Альваро Гарсия.

Ответный матч за выход в финал Кубка Испании команды проведут 3 марта. В другой полуфинальной паре дважды сыграют «Атлетик» и «Валенсия».

Кубок Испании. 1/2 финала

Райо Вальекано – Бетис – 1:2

Голы: Альваро Гарсия, 5 – Борха Иглесиас, 26, Вильям Карвалью, 68.

Райо Вальекано: Димитриевски, Катена, Бальиу, Гарсия, Валентин, Марио Суарес, Комесанья (Нтека, 75), Палазон (Бебе, 76), Трехо (Сисс, 82), Гвардьола (Фалькао, 62), Альваро Гарсия.

Бетис: Руй Силва, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено, Сабали, Фекир, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 66), Борха Иглесиас (Гонсалес, 90), Руибаль (Бельерин, 85).

Предупреждения: Валентин, 65 – Руй Силва, 78.

Судья: Мартинес (Испания).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности