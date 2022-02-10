Александр ЯЦЫК: «Мы пропустили два нелепых мяча»

Капитан «Динамо», автор второго гола в ворота «Депортиво» Александр Яцык после победного матча в Ла-Корунье пообщался с украинскими журналистами.

- Очень хороший соперник, с ними было и приятно играть, и тяжело одновременно. Нам немного повезло, что игрок «Депортиво» получил красную карточку и мы получили преимущество, после чего смогли отыграться.

- Красная карточка соперника логична? Испанцы играли очень агрессивно!

- Игроки «Депортиво» очень хотели пройти в следующую стадию, поэтому и действовали агрессивно. Нас тренеры также настраивали на агрессивный футбол с первых минут.

- Как прокомментируешь забитые и пропущенные мячи?

- Можно сказать, что пропустили два нелепых мяча. Не доиграли в первом моменте, остановились и смотрели на судью, даст ли он пенальти или нет. Во втором эпизоде немного ошибся Денис Игнатенко, но в этом ничего страшного не было. Мы поддержали нашего вратаря. Первый гол мы быстро отыграли, а второй уже после того, как соперник остался вдесятером.

- Тебе пришлось подключать к делу свой пушечный удар, который мы неоднократно уже видели...

- Тут скажу лишь то, что главный тренер обратил внимание на низкую позиционную игру соперника, что надо резко входить в зону и наносить такие удары. Я ждал свой шанс, чтобы войти в зону и пробить, и в итоге попал.

- Вы могли решить все еще в основное время?

- Все, что делается - делается к лучшему. Значит, мы были достойны завершить основное время вничью. У соперника тоже были моменты, чтобы забить больше.

- Как чувствовалось играть при поддержке соперника в 20 тысяч фанатов?

- Отличная атмосфера была, я запомню этот матч надолго. В Украине столько болельщиков на матчи Премьер-лиги не приходят.

- Была уверенность в том, что Денис Игнатенко справится в серии пенальти? Как вы настраивались на послематчевые удары?

- Конечно, мы верили в Дениса, мы одна команда и всегда друг друга поддерживаем. Когда мы собрались перед серией пенальти в круг, я сказал ребятам, чтобы не переживали, не нервничали, подходили к мячу спокойно. Даже если кто-то не забьет - ничего не будет, никто не будет высказывать претензии.

- Самба Диалло, видимо, еще не до конца понимает, о чем вы говорите?

- Давление трибун сказалось, он долго стоял, настраивался на удар, вратарь постоянно по линии двигался, наверно, запутал бьющего своими перемещениями.

- После второго гола у тебя начались судороги, это еще не лучшее физическое состояние сказывается?

- Во время сбора у меня были определенные паузы в работе, я не выполнял отдельные упражнения. Видимо, это сказалось на ситуации во время матча. У остальных ребят все хорошо было.

- Если говорить об эмоциях, что было ощутимее - дебют за первую команду или этот матч, где на выезде добыли победу в серии пенальти?

- Этот матч мне больше запомнился - по атмосфере, по накалу, по эмоциям. Но я очень рад, что получилось дебютировать за первую команду, хоть и в товарищеском матче. Это дорогого стоит! Буду стараться прогрессировать дальше, чтобы вернуться в первую команду.

- Какие планы на эту Юношескую Лигу УЕФА? Под силу ли команде попасть в финальную четверку?

- Я уже говорил в одном из интервью, что невозможно предсказать, до какой стадии мы пройдем. Мы хотим пройти как можно дальше, а как получится - этого я не знаю.