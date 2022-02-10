Денис ИГНАТЕНКО: «Второй мяч — моя с Филатовым ошибка»

Вратарь «Динамо» U19 Денис Игнатенко поделился впечатлениями после поединка стыкового раунда плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против испанского «Депортиво», в котором киевская команда одержала победу в серии пенальти.

- Денис, подобный матч точно запомнится – борьба на поле, нервы, противостояние тактик. Присутствовало и везение, но говорят, что и его надо заслужить. Как прокомментируешь игру?

- Конечно, запомнится, ведь это для нас первый матч на подобном уровне, на таком стадионе, при таком скоплении болельщиков, которые неистово кричали и поддерживали свою команду. Эмоции, пережитые сегодня, точно не забудутся.

- Каково играть при 20 тысячах зрителей, которые освистывают каждое твое и твоих партнеров действие на поле?

- При таком количестве болельщиков играть тяжелее, поскольку игроки на поле не слышат подсказки друг друга. Но вратарь – это такая позиция, что при любых обстоятельствах необходимо держать планку, эмоционально быть устойчивым независимо от того, как складывается игра.

- Первый пропущенный мяч «Динамо» из-за чрезмерного волнения?

- Да нет. Просто в той ситуации соперник упал в нашей штрафной, и пока все думали, будет пенальти или нет, игрок успел сыграть на добивании после того, как я отбил мяч. Хорошо, что сразу удалось сравнять. По второму мячу спорить нечего – моя с Филатовым ошибка. Но я старался не расстраиваться, и сохранять те эмоции, которые нам помогут победить.

- С тактической точки зрения вам все было понятно, вы готовились к матчу с «Депортиво». Тем не менее, в игре контроль мяча и прессинг, которые отрабатывались на тренировках, давались не так-то и просто…

- Конечно, перед таким количеством болельщиков, проигрывая 1:2, не получалось особо думать о тактике. Это я говорю о себе, не знаю, что скажут ребята…

- После того, как соперник остался в меньшинстве, вы начали играть первым номером – в принципе, как в большинстве матчей чемпионата Украины. Но здесь, имея на одного игрока больше, вы долгое время не могли сравнять счет.

- Могу сказать, что «Депортиво» – действительно очень хороший соперник. Точно не самая слабая команда из тех, которые нам могли попасться. Но как только мы начали прессинговать и создавать моменты, то удалось наконец забить.

- Серия пенальти – это шанс исправить свою ошибку, которая привела к пропущенному мячу?

- Конечно, я очень сильно переживал по поводу серии, ведь пенальти, откровенно говоря, не мой конек. Я старался играть по мячу, не уходить заранее в один из углов, на что мне указал тренер. При первом ударе я видел, что соперник смотрит на мои действия, так же делали и его партнеры, которые пробивали следом.

- Ты отбил второй удар, но затем не забил Диалло…

- После отбитого пенальти у меня появилось больше уверенности. Когда не забил Самба, то ее немного поубавилось, но, к счастью, все же удалось довести серию до победы.

- А что с ударом «паненкой»? Что не получилось?

- Неприятный удар, согласен. Получается, я сильно завалился до того, как соперник пробил. Попытался устоять на ногах, но немного не достал до мяча.

- После победы ребята качали тебя, подбрасывали в центре круга. Это обязывает на дальнейшие подвиги ради команды?

- Они благодарили меня. Но я считаю, что не я главный герой матча, а команда. Ведь именно они помогли мне после ошибки сохранять спокойствие и держать свой уровень.