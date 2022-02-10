Игорь КОСТЮК: «Везет сильнейшим. Нам на руку сыграло удаление»

Наставник «Динамо» U-19 рассказал о победе над «Депортиво» в Юношеской лиге УЕФА

  • 10.02.2022 01:29
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Игорь КОСТЮК: «Везет сильнейшим. Нам на руку сыграло удаление»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» Игорь Костюк подвел итоги стыкового поединка Юношеской лиги УЕФА, в котором его подопечные победили испанский «Депортиво» (2:2, 3:2 в серии пенальти).

- Есть хорошее выражение – везет сильнейшим. Мы понимали, что нас ждет в сегодняшней игре при всех наших раскладах, отсутствии дисквалифицированных и травмированных игроков. Мы должны были сделать максимум, который от нас зависел. Перед игрой я сказал об этом футболистам. Мы трудились и за себя, и за отстраненных, и за больных ребят. Команда – просто молодцы, на характере выиграли эту игру.

- Какими вы видите причины такого сумбурного начала матча?
- Просили футболистов, что если соперники будут разыгрывать стандарт, то нужно до конца играть в зонах. Судья не назначил пенальти – и все начали апеллировать к нему. Испанцы продолжили играть, а наши ребята остановились. Это чисто эмоциональный момент, ошибка и невнимательность, которая привела к голу.

Но мы быстро отыгрались и немного выровняли игру. Ничего не предвещало беды, но центральные защитники много играли через вратаря, испанцы начали высоко прессинговать, что привело к ошибке и второму голу в наши ворота.

Нам на руку сыграло удаление – игрок «Депортиво» дважды агрессивно сфолил в центре поля, и это дало нам преимущество, которое мы во втором тайме воплотили в забитый гол, и далее выиграли в серии пенальти.

- В матче с таким соперником было тяжело контролировать мяч и играть в отборе?
- Конечно, у «Депортиво» очень индивидуально сильные исполнители. К сожалению, мы сейчас не в том состоянии, не в том игровом ритме, который позволил бы нам противостоять такому сопернику индивидуально. Мы терпели и ждали своего шанса. Повторюсь, у «Депортиво» сильные игроки, которые задавали ритм и делали игру через фланги.

- Даже играя в большинстве, вашей команде было сложно действовать первым номером?
- Здесь сказывается нехватка игрового тонуса. В перерыве мы говорили, что нужно быстрее разворачивать мяч с фланга на фланг и искать свободные зоны. Иногда это получалось, иногда – нет. Но в целом, во втором тайме игроки выполнили то, о чем мы договаривались. При счете 2:2 был эпизод, когда Близниченко бил в ближний угол – вратарь выручил «Депортиво», и второй момент, когда Витя делал прострел с правого фланга, и Попов практически с линии ворот попал в голкипера. Могли закончить игру еще раньше – спокойно разыгрывать мяч и искать продолжения через фланги.

Поэтому второй тайм можно записать нам в плюс. Единственное, опять-таки, скоростные, с хорошим дриблингом, индивидуально сильные футболисты «Депортиво» задавали своей команде ритм даже в меньшинстве.

- Кроме того, соперник применял определенные хитрости – достаточно вспомнить, что вратарь «Депортиво» получил предупреждение за затяжку времени, а болбои медленно подавали мячи.
- Это «домашние» хитрости, которые присущи и взрослому футболу. Понятно, что такие моменты нервируют, но с ними нужно смириться, ведь ничего против них не сделаешь.

- Яцык выдал коронный удар – это уже тенденция?
- У нас было численное большинство и открывались свободные зоны. В один момент я подозвал Сашу и попросил входить в свободное пространство и наносить дальние удары. Потому что он, имея свободную зону впереди, пытался разыграть мяч, где-то передерживал его.

Прошло буквально пять минут, Яцык воспользовался свободной зоной и забил этот гол. Он должен сам это видеть и анализировать. К тому же, сегодня проблемой для нас стало то, что на стадионе было огромное количество болельщиков, они очень громко поддерживали свою команду, и невозможно было подсказывать игрокам, чтобы они играли быстрее и агрессивнее. Но мы растем и движемся вперед через такие матчи. Ребята должны привыкать самостоятельно ориентироваться на футбольном поле и принимать решения. Думаю, для них это большой урок и шаг вперед.

- С физической точки зрения это был сложный поединок?
- Все ребята выдержали матч. За 10 минут до конца игры у Яцыка судороги начали сводить ногу, но это нормально, учитывая, что это для нас первая официальная игра в году. Мы готовились к ней на протяжении месяца и, считаю, были хорошо готовы физически.

- После серии пенальти Игнатенко поздравляли и подбрасывали всей командой. Заслужил?
- Только что разговаривал с президентом клуба – Игорь Михайлович сказал: «Подвел, но потом выручил». Какие могут быть вопросы? (улыбается)

- Ожидали ли вы, что Танчак в отсутствие двух основных правых защитников так уверенно сыграет?
- Вася сегодня будет хорошо спать. (улыбается) 16-летний Мелья, против которого он играл, индивидуально сильный футболист, вы сами видели, какая у него скорость. На обоих флангах у «Депортиво» очень сильные игроки, и мы делали на этом акцент. Просили ребят, чтобы когда вингеры испанцев получают мяч, обязательно была подстраховка из зоны центрального защитника или опорника. Но не всегда успевали, не всегда справлялись с напором Мельи, поэтому он феерил с обоих флангов.

- Показалось, что Близниченко неуверенно провел первый тайм, но во втором – прибавил. Какие слова вы нашли для него в перерыве?
- У него появилось больше пространства, потому что мы попросили ребят быстро разворачивать мяч с фланга на фланг и искать свободные зоны. Витя этим воспользовался – был очень активным, сам угрожал воротам, сделал опасную передачу.

Источник — ФК Динамо Киев

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