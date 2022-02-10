Ницца разгромила Марсель. В полуфинале Кубка Франции – команда Дивизиона 4

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Ницца» выиграла у «Марселя» (4:1).
Сначала Мелвин Бард забил в свои ворота, затем Джастин Клюйверт оформил дубль, а также по голу забили Амин Гуири и Анди Делор.
В 1/2 финала вышли «Монако» (днем ранее) и «Версаль», клуб 4-го дивизиона, победивший «Бержерак» (тоже из Д4 в серии пенальти.
Кубок Франции
1/4 финала, 9 февраля
Ницца – Марсель – 4:1
Голы: Бард, 3, автогол (0:1). Гуири, 10 (1:1). Клайверт, 29 (2:1). Клайверт, 49 (3:1). Делор, 61 (4:1)
Ницца: Булка, Данте, Данілюк, Тодибо, Бард, Шнейдерлен, Росарио (Лемина, 73), Тюрам (Клод-Морис, 82), Делор, Гуири, Клайверт (Браими, 82), Гессан.
Марсель: Пау Лопес, Салиба, Балерди (Бакамбю, 46), Перес, Чалета-Цар (Лирола, 86), Гендузи, Жерсон, Ронжье, Милик, Пайет, Дженгиз Ундер.
Предупреждения: Клайверт, 32. Данилюк, 90 – Балерди, 40.
Судья: Бюке (Франция)
Бержерак – Версаль – 1:1 (пен. 4:5)
Голы: Аксель Трессенс, 90 Инза Диаррассуба, 14.
|95'
|ГОЛ ! С пенальти забил Вали Диуф (Версаль).
|95'
|ГОЛ ! С пенальти забил Адриан Шахибеддин (Бержерак).
|94'
|ГОЛ ! С пенальти забил Инза Диаррассуба (Версаль).
|93'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йоан Брун (Версаль).
|93'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сам Дюкро (Бержерак).
|92'
|ГОЛ ! С пенальти забил Макан Траоре (Версаль).
|92'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромен Эскарпи (Бержерак).
|91'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мельвин Виейра (Версаль).
|91'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дамьен Фашан (Бержерак).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Аксель Трессенс (Бержерак).
|79'
|Christopher Ibayi (Версаль) получает красную карточку.
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Инза Диаррассуба (Версаль).
Источник — Sport.ua
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