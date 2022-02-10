Бержерак
1 : 1
(4:5)
Версаль
09.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ницца разгромила Марсель. В полуфинале Кубка Франции – команда Дивизиона 4

Малоизвестный «Версаль» в серии пенальти переиграл «Бержерак»

  • 10.02.2022 00:55
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Ницца разгромила Марсель. В полуфинале Кубка Франции – команда Дивизиона 4
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анди Делор

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Ницца» выиграла у «Марселя» (4:1).

Сначала Мелвин Бард забил в свои ворота, затем Джастин Клюйверт оформил дубль, а также по голу забили Амин Гуири и Анди Делор.

В 1/2 финала вышли «Монако» (днем ранее) и «Версаль», клуб 4-го дивизиона, победивший «Бержерак» (тоже из Д4 в серии пенальти.

Кубок Франции

1/4 финала, 9 февраля

Ницца – Марсель – 4:1

Голы: Бард, 3, автогол (0:1). Гуири, 10 (1:1). Клайверт, 29 (2:1). Клайверт, 49 (3:1). Делор, 61 (4:1)

Ницца: Булка, Данте, Данілюк, Тодибо, Бард, Шнейдерлен, Росарио (Лемина, 73), Тюрам (Клод-Морис, 82), Делор, Гуири, Клайверт (Браими, 82), Гессан.

Марсель: Пау Лопес, Салиба, Балерди (Бакамбю, 46), Перес, Чалета-Цар (Лирола, 86), Гендузи, Жерсон, Ронжье, Милик, Пайет, Дженгиз Ундер.

Предупреждения: Клайверт, 32. Данилюк, 90 – Балерди, 40.

Судья: Бюке (Франция)

Бержерак – Версаль – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Аксель Трессенс, 90 Инза Диаррассуба, 14.

События матча
95' ГОЛ ! С пенальти забил Вали Диуф (Версаль).
95' ГОЛ ! С пенальти забил Адриан Шахибеддин (Бержерак).
94' ГОЛ ! С пенальти забил Инза Диаррассуба (Версаль).
93' ГОЛ ! С пенальти забил Йоан Брун (Версаль).
93' ГОЛ ! С пенальти забил Сам Дюкро (Бержерак).
92' ГОЛ ! С пенальти забил Макан Траоре (Версаль).
92' ГОЛ ! С пенальти забил Ромен Эскарпи (Бержерак).
91' ГОЛ ! С пенальти забил Мельвин Виейра (Версаль).
91' ГОЛ ! С пенальти забил Дамьен Фашан (Бержерак).
90' ГОЛ ! Мяч забил Аксель Трессенс (Бержерак).
79' Christopher Ibayi (Версаль) получает красную карточку.
15' ГОЛ ! Мяч забил Инза Диаррассуба (Версаль).

Источник — Sport.ua

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