Ницца разгромила Марсель. В полуфинале Кубка Франции – команда Дивизиона 4

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Ницца» выиграла у «Марселя» (4:1).

Сначала Мелвин Бард забил в свои ворота, затем Джастин Клюйверт оформил дубль, а также по голу забили Амин Гуири и Анди Делор.

В 1/2 финала вышли «Монако» (днем ранее) и «Версаль», клуб 4-го дивизиона, победивший «Бержерак» (тоже из Д4 в серии пенальти.

Кубок Франции

1/4 финала, 9 февраля

Ницца – Марсель – 4:1

Голы: Бард, 3, автогол (0:1). Гуири, 10 (1:1). Клайверт, 29 (2:1). Клайверт, 49 (3:1). Делор, 61 (4:1)

Ницца: Булка, Данте, Данілюк, Тодибо, Бард, Шнейдерлен, Росарио (Лемина, 73), Тюрам (Клод-Морис, 82), Делор, Гуири, Клайверт (Браими, 82), Гессан.

Марсель: Пау Лопес, Салиба, Балерди (Бакамбю, 46), Перес, Чалета-Цар (Лирола, 86), Гендузи, Жерсон, Ронжье, Милик, Пайет, Дженгиз Ундер.

Предупреждения: Клайверт, 32. Данилюк, 90 – Балерди, 40.

Судья: Бюке (Франция)

Бержерак – Версаль – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Аксель Трессенс, 90 Инза Диаррассуба, 14.