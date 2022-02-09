Динамо вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. С кем могут сыграть киевляне

Команда Игоря Костюка продолжает участие в еврокубковом турнире

  • 09.02.2022 22:32
  • 5038 просмотров
  • 3 комментария
Динамо вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. С кем могут сыграть киевляне
© twitter.com/UEFAYouthLeague

«Динамо» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА обыграло «Депортиво» и вышло в 1/8 финала турнира. Матчи этого этапа пройдут 1-2 марта.

Ранее в качестве победителей групп в 1/8 финала досрочно вышли юношеские команды ПСЖ, «Ливерпуля», «Спортинга», «Реала», «Бенфики», МЮ, «Зальцбурга» и «Ювентуса».

Победители групп по итогам жеребьевки попадут на тех, кто вышел в 1/8 финала через плей-офф: «Динамо» Киев, «Генк», «Мидтьюлланд», АЗ, «Боруссия» Дортмунд, «Жилина», «Атлетико» и «Севилья».

При этом команды, игравшие в одной группе, встретиться в 1/8 финала не могут. Поэтому киевляне точно не попадут на «Бенфику», с которой играли в группе.

Жеребьевка 1/8 финала и всей сетки до финала состоится 14 февраля.

Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981, 09.02.2022 23:14 (изменен)
    +1
    Полноте Иванов ещё пободаемся! Конечно лучше было бы группу выиграть тогда сетка получше получилась. Соперники да как на подбор, но и у нас основные игроки уже будут играть. Посмотрим.
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 09.02.2022 23:38
    0
    Ivan Vismutenko, 09.02.2022 23:09
    Дубль 2 для особо одарённых.
    Как по мне, то тут уже не о чем фантазировать.
    Почему? Потому что все соперники как на подбор!
    Остаётся показать все свои способности.
    Так доходчиво?
    Видимо, ты не особо разбираешься в молодежном футболе. Что бы ты понимал, Депортиво Ю19, на данный момент, сильнее Реала Ю19... Дальше объяснять нужно?
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 09.02.2022 23:09
    -5
    Дубль 2 для особо одарённых.
    Как по мне, то тут уже не о чем фантазировать.
    Почему? Потому что все соперники как на подбор!
    Остаётся показать все свои способности.
    Так доходчиво?
    Ссылка
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