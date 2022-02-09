Динамо вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. С кем могут сыграть киевляне

«Динамо» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА обыграло «Депортиво» и вышло в 1/8 финала турнира. Матчи этого этапа пройдут 1-2 марта.

Ранее в качестве победителей групп в 1/8 финала досрочно вышли юношеские команды ПСЖ, «Ливерпуля», «Спортинга», «Реала», «Бенфики», МЮ, «Зальцбурга» и «Ювентуса».

Победители групп по итогам жеребьевки попадут на тех, кто вышел в 1/8 финала через плей-офф: «Динамо» Киев, «Генк», «Мидтьюлланд», АЗ, «Боруссия» Дортмунд, «Жилина», «Атлетико» и «Севилья».

При этом команды, игравшие в одной группе, встретиться в 1/8 финала не могут. Поэтому киевляне точно не попадут на «Бенфику», с которой играли в группе.

Жеребьевка 1/8 финала и всей сетки до финала состоится 14 февраля.