Давид ДА ОРА: «Очень хотел забить свой первый гол за Металлист»

Бразильский форвард прокомментировал победу над «Вересом» (2:1)

  • 09.02.2022 19:51
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Давид ДА ОРА: «Очень хотел забить свой первый гол за Металлист»
© ФК Металлист. Давид да Ора де Консейсао

Футболист «Металлиста» Давид да Ора, который присоединился к команде этой зимой, поделился впечатлениями от своего дебюта за харьковский клуб в матче второго тура Winter Cup 2022 против «Вереса», в котором его команда одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Я очень счастлив, что дебютировал за «Металлист». Рад, что наша команда одержала победу. Я очень хотел забить свой первый гол в дебютном поединке. У меня не получилось, однако на следующий матч я буду готов.

Я не ожидал легкой игры и знал, что мне будет тяжело. Но надеюсь, что моя адаптация пройдет быстро, и все будет хорошо», – сказал да Ора.

Источник — Футбол 1/2/3

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