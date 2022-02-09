Вивчаренко, Яцык и Диалло - в основе Динамо U-19 на матч Лиги УЕФА

«Динамо» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА сыграет против «Депортиво». Встреча начнется в 20:00.
Наставник Юрий Костюк из-за коронавируса не сможет рассчитывать на ряд ведущих исполнителей.
Динамо: Игнатенко, Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко, Яцык, Скрипник, Царенко, Близниченко, Диалло, Попов
В запасе: Тугай, Еременко, Горбач, Кремчанин, Опанасенко, Уваров, Мехди
Источник — Sport.ua
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