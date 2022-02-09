Вивчаренко, Яцык и Диалло - в основе Динамо U-19 на матч Лиги УЕФА

Молодежный еврокубковый турнир

  • 09.02.2022 19:18
  • 2015 просмотров
  • 2 комментария
Вивчаренко, Яцык и Диалло - в основе Динамо U-19 на матч Лиги УЕФА
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА сыграет против «Депортиво». Встреча начнется в 20:00.

Наставник Юрий Костюк из-за коронавируса не сможет рассчитывать на ряд ведущих исполнителей.

Динамо: Игнатенко, Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко, Яцык, Скрипник, Царенко, Близниченко, Диалло, Попов

В запасе: Тугай, Еременко, Горбач, Кремчанин, Опанасенко, Уваров, Мехди

Онлайн-трансляция матча

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2, 09.02.2022 19:25
    +1
    грёбаные тесты-полсостава выкосили
    Ссылка
    BestOf, 09.02.2022 19:31
    -4
    Диало красная
    Ссылка
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