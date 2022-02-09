Сергей ВЛАДЫКО: «УАФ ответит на жалобу россиян»

Президент украинской ассоциации футзала Сергей Владыко прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство в отношении УАФ из-за поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу (2:3), который проходил в Нидерландах.
«Да, мы уже поставлены в известность, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. На взгляд представителей российской стороны, им якобы не понравились политические лозунги со стороны болельщиков. Мы с ними после игры не общались, но потом узнали, что они направили жалобу в УЕФА.
Когда будет вынесено решение, и как будет разбираться этот вопрос, мы пока не знаем. Но если потребуется и будет запрос, УАФ предоставит свой ответ и всю необходимую информацию и ответит на жалобу россиян. Пока такой просьбы к нам от УЕФА не было», — отметил Владыко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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17 липня 2014 року Boeing 777 виконував регулярний рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія); зв'язок із літаком перервався близько 16-ї години. Рештки літака впали поблизу міста Торез Донецької області. На борту перебувало 298 людей (283 пасажирів і 15 членів екіпажа), ніхто не врятувався.
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Пусть УАФ берет во внимание и такой аргумент.
Пусть УАФ берет во внимание и такой аргумент.
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