Сергей ВЛАДЫКО: «УАФ ответит на жалобу россиян»

Президент украинской ассоциации футзала рассказал о разбирательстве из-за поведения болельщиков

  • 09.02.2022 16:40
  • 1205 просмотров
  • 4 комментария
Сергей ВЛАДЫКО: «УАФ ответит на жалобу россиян»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент украинской ассоциации футзала Сергей Владыко прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство в отношении УАФ из-за поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу (2:3), который проходил в Нидерландах.

«Да, мы уже поставлены в известность, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. На взгляд представителей российской стороны, им якобы не понравились политические лозунги со стороны болельщиков. Мы с ними после игры не общались, но потом узнали, что они направили жалобу в УЕФА.

Когда будет вынесено решение, и как будет разбираться этот вопрос, мы пока не знаем. Но если потребуется и будет запрос, УАФ предоставит свой ответ и всю необходимую информацию и ответит на жалобу россиян. Пока такой просьбы к нам от УЕФА не было», — отметил Владыко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    online
    turist86, 09.02.2022 17:32
    0
    Амстердамці, увімкніть свої мізки, Путін заслужив куди гірших слів.
    17 липня 2014 року Boeing 777 виконував регулярний рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія); зв'язок із літаком перервався близько 16-ї години. Рештки літака впали поблизу міста Торез Донецької області. На борту перебувало 298 людей (283 пасажирів і 15 членів екіпажа), ніхто не врятувався.
    Літак збитий ракетою «земля-повітря» самохідного ЗРК «Бук» М1, 53-ї зенітної ракетної бригади з Курська (РФ)
    Ссылка
    Мертвый Анархист, 09.02.2022 17:29
    0
    Archie FireLion, 09.02.2022 17:07
    Ну если бы там был баннер где это было написано, то такое, а кричалки, мало ли что кричали, может это "Put In High Low" (где здесь оскорбления или политическая тематика?), чем запоребриковые докажут, что там кто кричал?
    Пусть УАФ берет во внимание и такой аргумент.
    Там были призывы к убийству, и в сети куча видео, которые сами кричавшие выкладывали в сеть, где четко слышно кто и что кричал.
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    online
    Archie FireLion, 09.02.2022 17:07
    -1
    Ну если бы там был баннер где это было написано, то такое, а кричалки, мало ли что кричали, может это "Put In High Low" (где здесь оскорбления или политическая тематика?), чем запоребриковые докажут, что там кто кричал?
    Пусть УАФ берет во внимание и такой аргумент.
    Ссылка
    hanter83, 09.02.2022 16:57
    -3
    Если МОКШАНЕ считают что ,,Путин....,,это политическое высказывание,то они автоматически признают что он(Путин) есть главой страны которая есть ОКУПАНТОМ.
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