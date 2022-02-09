Сергей ВЛАДЫКО: «УАФ ответит на жалобу россиян»

Президент украинской ассоциации футзала Сергей Владыко прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство в отношении УАФ из-за поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу (2:3), который проходил в Нидерландах.

«Да, мы уже поставлены в известность, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. На взгляд представителей российской стороны, им якобы не понравились политические лозунги со стороны болельщиков. Мы с ними после игры не общались, но потом узнали, что они направили жалобу в УЕФА.

Когда будет вынесено решение, и как будет разбираться этот вопрос, мы пока не знаем. Но если потребуется и будет запрос, УАФ предоставит свой ответ и всю необходимую информацию и ответит на жалобу россиян. Пока такой просьбы к нам от УЕФА не было», — отметил Владыко.