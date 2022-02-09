Карпаты в Турции сыграют 5 спаррингов с украинскими клубами

Вскоре команда Андрея Тлумака отправится на зарубежный сбор

  • 09.02.2022 14:59
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Карпаты в Турции сыграют 5 спаррингов с украинскими клубами
© ФК Карпаты Львов

11 февраля львовские «Карпаты» отправятся на зарубежный этап подготовки - в Турцию. В составе делегации «Карпат» - 24 футболиста.

Запланированы семь контрольных матчей, уже точно можно сказать, что спарринг-партнерами львовян будут пять украинских клубов: винницкая «Нива», «Альянс», «Мариуполь», «Кривбасс», «Агробизнесс».

Остальные соперники подопечных Андрея Тлумака еще уточняется.

Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Источник — Meta-ratings.com.ua

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