Карпаты в Турции сыграют 5 спаррингов с украинскими клубами

11 февраля львовские «Карпаты» отправятся на зарубежный этап подготовки - в Турцию. В составе делегации «Карпат» - 24 футболиста.
Запланированы семь контрольных матчей, уже точно можно сказать, что спарринг-партнерами львовян будут пять украинских клубов: винницкая «Нива», «Альянс», «Мариуполь», «Кривбасс», «Агробизнесс».
Остальные соперники подопечных Андрея Тлумака еще уточняется.
Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Meta-ratings.com.ua
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