Александр ИЩЕНКО: «Динамовцам нужно выгрызть победу над Депортиво»

Специалист – о предстоящем матче «Динамо» U-19

  • 09.02.2022 14:41
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Александр ИЩЕНКО: «Динамовцам нужно выгрызть победу над Депортиво»
© ФК Динамо Киев

Директор академии киевского «Динамо» Александр Ищенко прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА киевлян против испанского «Депортиво».

«Видел команду перед отъездом на сбор в Турцию, когда они работали в манеже клубной базы, видел их настрой и серьезную работу. Это вселяет большой оптимизм. Они и сами понимают, какой ответственный матч их ждет, поэтому дополнительной накачки не надо.

Соперник — чемпион Испании, стадия плей-офф. Поэтому самый главный стимул - желание проявить себя и победить. Конечно, будет сложно и трудно. Но надо терпеть и выгрызть победу.

Конечно, тренерский штаб понимает сложность ситуации, потому что по игровым кондициям мы сейчас уступаем испанцам. Также есть кадровые проблемы, потому что выпала центральная ось — Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безусловно, придется эти проблемы тренерскому штабу решать. Но я надеюсь, что ребята, которые выйдут на поле, проявят характер и сумеют надежно сыграть прежде всего в обороне.

С командами из Испании или Португалии самое главное умение терпеть и ждать свой шанс в атаке. Также ребята должны быть внимательны, чтобы не нарваться на лишние карточки, потому что испанцы играют дома, трибуны будут полные и на рефери будет тоже давление. Уверен, наши ребята это знают и понимают. Мы же желаем им достойно представить Украину и наш клуб на европейской арене».

Поединок состоится 9 февраля в городе Ла-Корунья на стадионе «Риасор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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