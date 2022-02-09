В среду, 9 февраля, киевское «Динамо» проведет стыковой матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22, соперником в котором выступит испанский «Депортиво».
Поединок состоится в городе Ла-Корунья на стадионе «Риасор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
В прямом эфире посмотреть встречу можно на телеканале Dynamo Kyiv TV.
Источник — Sport.ua
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