Юрист: «Ярмоленко грозит штраф или дисквалификация»

Спортивный юрист, младший специалист «адвокатского бюро Ильи Скоропашкина» Никита Сидоренко раскрыл нюансы в деле Андрея Ярмоленко.

«Важно сразу отметить, что в данный момент футболист «Вест Хэма» обвиняется только в «возможном нарушении» статьи E8.5 Регламента Английской Ассоциации Футбола. В ней говорится, что участникам турниров под эгидой английской ассоциации «не разрешается рекламировать или продвигать любую деятельность по размещению ставок, в которой им запрещено участвовать».

Официальной информации, за какие именно проявления продвижения ставок обвиняется Ярмоленко, пока что нет. Скорее всего, речь идет о съемках в фото- и видеоматериалах для нового премиум-спонсора национальной сборной Украины.

Что грозит Ярмоленко? Пока что рано говорить, грозит ли капитану сборной Украины вообще какая-либо санкция.

Во-первых, футболист принимал участие в съемках рекламы лишь для территории Украины. В Великобритании вряд ли можно увидеть легальные проявления беттинг-компаний, которые не получили соответствующую лицензию в Соединенном Королевстве.

Во-вторых, непросто будет доказать, что Андрей Ярмоленко «прямо» рекламировал ставки или места, ссылки, где их можно было бы сделать. Ведь ни на своих страницах в социальных сетях, ни в интервью футболист не упоминал ту или иную компанию после перехода в лондонский клуб. Важным моментом при рассмотрении дела также будет наличие или же отсутствие прямого рекламного контракта футболиста с компанией.

Публичной практики CAS или ФИФА касательно вопросов рекламы беттинга пока нет, а нормативные документы ФИФА регулируют только участие субъектов футбола в ставках.

Если все же докажут вину украинского полузащитника, то ему грозит штраф и/или дисквалификация. Сомневаюсь, что будет идти речь о больших цифрах, ведь в прошлом году игрок английского «Бостон Юнайтед» Энди Танодж был отстранен на 5 месяцев от любой футбольной деятельности и оштрафован на 950 фунтов стерлингов после доказанных 319 фактов ставок», - сказал Сидоренко.