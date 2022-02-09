Юрист: «Ярмоленко грозит штраф или дисквалификация»

Никита Сидоренко рассказал о нюансах обвинения против украинца

  • 09.02.2022 12:58
  • 4927 просмотров
  • 4 комментария
Юрист: «Ярмоленко грозит штраф или дисквалификация»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Спортивный юрист, младший специалист «адвокатского бюро Ильи Скоропашкина» Никита Сидоренко раскрыл нюансы в деле Андрея Ярмоленко.

«Важно сразу отметить, что в данный момент футболист «Вест Хэма» обвиняется только в «возможном нарушении» статьи E8.5 Регламента Английской Ассоциации Футбола. В ней говорится, что участникам турниров под эгидой английской ассоциации «не разрешается рекламировать или продвигать любую деятельность по размещению ставок, в которой им запрещено участвовать».

Официальной информации, за какие именно проявления продвижения ставок обвиняется Ярмоленко, пока что нет. Скорее всего, речь идет о съемках в фото- и видеоматериалах для нового премиум-спонсора национальной сборной Украины.

Что грозит Ярмоленко? Пока что рано говорить, грозит ли капитану сборной Украины вообще какая-либо санкция.

Во-первых, футболист принимал участие в съемках рекламы лишь для территории Украины. В Великобритании вряд ли можно увидеть легальные проявления беттинг-компаний, которые не получили соответствующую лицензию в Соединенном Королевстве.

Во-вторых, непросто будет доказать, что Андрей Ярмоленко «прямо» рекламировал ставки или места, ссылки, где их можно было бы сделать. Ведь ни на своих страницах в социальных сетях, ни в интервью футболист не упоминал ту или иную компанию после перехода в лондонский клуб. Важным моментом при рассмотрении дела также будет наличие или же отсутствие прямого рекламного контракта футболиста с компанией.

Публичной практики CAS или ФИФА касательно вопросов рекламы беттинга пока нет, а нормативные документы ФИФА регулируют только участие субъектов футбола в ставках.

Если все же докажут вину украинского полузащитника, то ему грозит штраф и/или дисквалификация. Сомневаюсь, что будет идти речь о больших цифрах, ведь в прошлом году игрок английского «Бостон Юнайтед» Энди Танодж был отстранен на 5 месяцев от любой футбольной деятельности и оштрафован на 950 фунтов стерлингов после доказанных 319 фактов ставок», - сказал Сидоренко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(28 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Віталій Яценко, 09.02.2022 13:23
    +8
    При цьому на футболках Вест Хема, та й не тільки цього клубу в Англії, пряма реклама букмекерської контори. Тобто це титульний спонсор.
    Ссылка
    online
    Timur24, 09.02.2022 14:45
    0
    Ну і нехай favbet тепер допомагає Ярмо., їх косяк. і юристами і грошима.
    Ссылка
    Андрій Машко, 09.02.2022 14:33
    -2
    Шубний думав, що то як в Ккраїні- все можна, бо сурок купляє
    Ссылка
    Bulba_sumkin, 09.02.2022 14:24
    -3
    Он и так на банке сидит😂
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности