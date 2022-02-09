В четверг, 10 февраля состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Лестер».
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Ливерпуль» – «Лестер» покажет канал Setanta Sports Ukraine.
Источник — Sport.ua
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