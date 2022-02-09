Алекс ВЕЛИКИХ: «Супряга не подходит под игровую модель Сампдории»

Итальянский скаут Алекс Великих поделился своими мыслями о шансах Владислава Супряги стабильно играть в «Сампдории» после приобретения клубом нападающего Себастьяна Джовинко.

«То, что «Сампдория» подписала Джовинко, говорит о желании главного тренера еще больше усилить линию атаки своей команды. Он имеет абсолютно разные характеристики с Супрягой и не является ему прямой заменой. Стоит отметить и то, что функционал Супряги не подходит модели игры Сампдории в атаке. Я думаю, что украинец будет получать игровое время в команде, но основная ставка будет делаться не на него», - сказал Великих.

Отметим, что 35-летний Джовинко подписал контракт с «Сампдорией» до конца текущего сезона. Итальянский нападающий известен по выступлениям за «Ювентус», а также национальную сборную Италии.