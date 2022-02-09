Алекс ВЕЛИКИХ: «Супряга не подходит под игровую модель Сампдории»

Скаут проанализировал ситуацию Владислава Супряги

  • 09.02.2022 12:19
  • 743 просмотра
  • 1 комментарий
Алекс ВЕЛИКИХ: «Супряга не подходит под игровую модель Сампдории»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Итальянский скаут Алекс Великих поделился своими мыслями о шансах Владислава Супряги стабильно играть в «Сампдории» после приобретения клубом нападающего Себастьяна Джовинко.

«То, что «Сампдория» подписала Джовинко, говорит о желании главного тренера еще больше усилить линию атаки своей команды. Он имеет абсолютно разные характеристики с Супрягой и не является ему прямой заменой. Стоит отметить и то, что функционал Супряги не подходит модели игры Сампдории в атаке. Я думаю, что украинец будет получать игровое время в команде, но основная ставка будет делаться не на него», - сказал Великих.

Отметим, что 35-летний Джовинко подписал контракт с «Сампдорией» до конца текущего сезона. Итальянский нападающий известен по выступлениям за «Ювентус», а также национальную сборную Италии.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    ona_proigraet, 09.02.2022 12:48
    0
    Это в Динамо или Шахтере могут ждать пару лет пока футболист наберется опыта, возмужает, поймет игровую схему команды, медленно вводить его в состав, ждать и смотреть, вольется ли в игру. Здесь Италия, здесь тренерская жизнь быстротечна (вспомним Шеву), тренеру необходимо чтобы футболист показывал на поле результат сейчас и только сейчас. Любой игрок должен давать результат буквально с первых минут выхода на поле, только тогда у игрока есть шанс зацепиться за основной состав. У Супряги в распоряжении было всего 20 минут игрового времени в первом матче чтобы показать себя. Он их не использовал. И сразу же, буквально в тот же день купили еще одного нападающего. Супряга - всё, забудьте про него. Будет сидеть на лавочке, пока не отдадут в аренду в клуб низшей итальянской лиги
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