Юрий ВИРТ: «Такие голы залетают раз в сто лет»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды «Металлисту» (1:2) в рамках Winter Cup 2022.

– При хорошей игре «Верес» снова уступил.

– Действительно, самое плохое сегодня для нас - это результат. Мы откладываем его в сторону. Автогол Солдата - это случайность, которая происходит раз в сто лет. Во втором голе мы ошиблись сами. Я поблагодарил игроков после матча, они молодцы.

Мы играли против очень квалифицированной команды и выполнили план на игру. Мои футболисты не дали разыграться сопернику в центре поля и создать много моментов. Когда уже мы проигрывали, то бросили силы вперед, и соперник имел возможности забить еще. Нас подвела еще и реализация, - сказал Вирт.