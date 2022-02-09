Юрий ВИРТ: «Такие голы залетают раз в сто лет»

Наставник «Вереса» остался доволен действиями команды в матче с «Металлистом»

  • 09.02.2022 10:20
  • 974 просмотра
  • 0 комментариев
Юрий ВИРТ: «Такие голы залетают раз в сто лет»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды «Металлисту» (1:2) в рамках Winter Cup 2022.

– При хорошей игре «Верес» снова уступил.
– Действительно, самое плохое сегодня для нас - это результат. Мы откладываем его в сторону. Автогол Солдата - это случайность, которая происходит раз в сто лет. Во втором голе мы ошиблись сами. Я поблагодарил игроков после матча, они молодцы.

Мы играли против очень квалифицированной команды и выполнили план на игру. Мои футболисты не дали разыграться сопернику в центре поля и создать много моментов. Когда уже мы проигрывали, то бросили силы вперед, и соперник имел возможности забить еще. Нас подвела еще и реализация, - сказал Вирт.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности