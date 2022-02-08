Металлист
1 : 1
Петролул
08.02.2022, FT

Металлист не смог обыграть Петролул

Харьковский клуб завершил ничьей очередной товарищеский матч

  • 08.02.2022 13:25
  • 539 просмотров
  • 5 комментариев
Металлист не смог обыграть Петролул
© ФК Металлист

В очередном контрольном матче в рамках второго тренировочного сбора в Турции «Металлист» разошелся боевым миром с лидером румынской Лиги II (аналог украинской Первой лиги) «Петролулом» из Плоешти.

«Металлист» — «Петролул» — 1:1
Голы: Чидомере, 34, с пенальти — Буйя, 2

«Металлист» (1-й тайм): Бубенцов, Фомин (к), Ралюченко, Порох, Траоре, Чидомере, Танковский, Цвиренко, Подлепенец, Рязанцев, Мурза.
«Металлист» (2-й тайм): Бубенцов, Фомин (к) (Подлепенец, 81), Чидомере, Порох, Дигтярь, Ралюченко, Цвиренко, Сынчук, Шамич, Кайдалов, Мурза.
Предупреждения: Фомин, 15; Чидомере, 48.
Удаление (с правом замены): Фомин, 81 (второе предупреждение).

Источник — ФК Металлист

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77, 08.02.2022 13:33
    +2
    Как же так??? Я думал, что будет где-то 5:0
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    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 14:00
    0
    LFC, 08.02.2022 13:48
    МТК - Шахтер 3-0, тут тоже сразу дубль играл Иванов ты когда чушь пишешь хоть постыдись немного
    Шахтёр U 19 играл
    А динамо Кипр основа с чайкой (борщ) 0-2
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    online
    LFC, 08.02.2022 13:48
    0
    А где та искрометная и суперсильная игра которой хорьки собрались в следующем сезоне двигать Динамо на третье место по мнению донецких алкоголиков которые шифруются под хорьков? Вам аматоры-цыгани со второй лиги румынии насыпали по самые помидоры
    Ссылка
    online
    potemkin78, 08.02.2022 13:47
    -1
    не ну ДК однозначно будет на 5 месте в 23 году. а если серьёзно то это походу дубыль играл
    Ссылка
    online
    LFC, 08.02.2022 13:48
    -2
    potemkin78, 08.02.2022 13:47
    не ну ДК однозначно будет на 5 месте в 23 году. а если серьёзно то это походу дубыль играл
    МТК - Шахтер 3-0, тут тоже сразу дубль играл Иванов ты когда чушь пишешь хоть постыдись немного
    Ссылка
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