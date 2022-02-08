Металлист не смог обыграть Петролул

В очередном контрольном матче в рамках второго тренировочного сбора в Турции «Металлист» разошелся боевым миром с лидером румынской Лиги II (аналог украинской Первой лиги) «Петролулом» из Плоешти.
«Металлист» — «Петролул» — 1:1
Голы: Чидомере, 34, с пенальти — Буйя, 2
«Металлист» (1-й тайм): Бубенцов, Фомин (к), Ралюченко, Порох, Траоре, Чидомере, Танковский, Цвиренко, Подлепенец, Рязанцев, Мурза.
«Металлист» (2-й тайм): Бубенцов, Фомин (к) (Подлепенец, 81), Чидомере, Порох, Дигтярь, Ралюченко, Цвиренко, Сынчук, Шамич, Кайдалов, Мурза.
Предупреждения: Фомин, 15; Чидомере, 48.
Удаление (с правом замены): Фомин, 81 (второе предупреждение).
Источник — ФК Металлист
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