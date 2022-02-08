Руслан ФОМИН: «Нужно было закрыть позицию правого защитника»

Нападающий харьковского «Металлиста» Руслан Фомин прокомментировал ничью с румынским клубом «Петролул» на сборах (1:1).
«Главное - играть, а на какой позиции - определяет тренер. Мы с ним переговорили перед игрой. Нужно было закрыть позицию правого защитника. Главное - играть, а на какой позиции - не важно.
Когда-то с «Шахтером» был на сборах в Турции и Луческу выпустил меня левым защитником. Когда попадаются крайние быстрые защитники - бывает сложно.
Мое удаление? Все по делу», - подытожил Фомин.
Источник — Футбол 1/2/3
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