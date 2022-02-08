Руслан ФОМИН: «Нужно было закрыть позицию правого защитника»

Форвард «Металлиста» – о новом амплуа

  • 08.02.2022 19:54
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Руслан ФОМИН: «Нужно было закрыть позицию правого защитника»
© ФК Металлист. Руслан Фомин

Нападающий харьковского «Металлиста» Руслан Фомин прокомментировал ничью с румынским клубом «Петролул» на сборах (1:1).

«Главное - играть, а на какой позиции - определяет тренер. Мы с ним переговорили перед игрой. Нужно было закрыть позицию правого защитника. Главное - играть, а на какой позиции - не важно.

Когда-то с «Шахтером» был на сборах в Турции и Луческу выпустил меня левым защитником. Когда попадаются крайние быстрые защитники - бывает сложно.

Мое удаление? Все по делу», - подытожил Фомин.

Источник — Футбол 1/2/3

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