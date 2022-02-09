Максимова не впечатлил. Ганский легионер покинул расположение Ворсклы

Ганский легионер Масахуду Альхассан покинул тренировочный лагерь полтавской «Ворсклы».
Наставник команды УПЛ Юрий Максимов остался недоволен работой игрока во время просмотра.
Напомним, 29-летний левый защитник из Ганы является воспитанником «Дженоа», также выступал за «Удинезе», «Новару», «Перуджу» и финский ТПС. Его последний клуб – египетский ЕНППИ.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €150 тысяч.
Источник — Бей-беги
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