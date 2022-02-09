Монако
2 : 0
Амьен
08.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Монако нанес поражение Амьену в четвертьфинале Кубка Франции

Счет открыл Орельен Тшуамени, а затем отличился Кевин Фолланд

  • 09.02.2022 00:50
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Монако нанес поражение Амьену в четвертьфинале Кубка Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Фолланд

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Монако» переиграл «Амьен» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал турнира.

На 5-й минуте счет открыл хавбек Орельен Тшуамени, а во втором тайме отличился нападающий Кевин Фолланд.

Кубок Франции. 1/4 финала

Монако – Амьен – 2:0

Голы: Тшуамени, 5, Фолланд, 54.

Монако: Манноне, Дисаси, Агилар (Сидибе, 83), Матсима (Вандерсон, 46), Тшуамени, Жан Лукас, Фофана (Матазо, 58), Аклиуш (Диоп, 73), Мартинш (Марипан, 46), Якобс, Фолланд.

Предупреждения: Тшуамени, 22

Судья: Делерю (Франция)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Тшуамени, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Фолланд, 54 мин.

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Монако).
5' ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Монако).

Источник — Sport.ua

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