Монако нанес поражение Амьену в четвертьфинале Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Монако» переиграл «Амьен» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал турнира.
На 5-й минуте счет открыл хавбек Орельен Тшуамени, а во втором тайме отличился нападающий Кевин Фолланд.
Кубок Франции. 1/4 финала
Монако – Амьен – 2:0
Голы: Тшуамени, 5, Фолланд, 54.
Монако: Манноне, Дисаси, Агилар (Сидибе, 83), Матсима (Вандерсон, 46), Тшуамени, Жан Лукас, Фофана (Матазо, 58), Аклиуш (Диоп, 73), Мартинш (Марипан, 46), Якобс, Фолланд.
Предупреждения: Тшуамени, 22
Судья: Делерю (Франция)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Тшуамени, 5 мин.
ГОЛ! 2:0. Фолланд, 54 мин.
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Монако).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Монако).
Источник — Sport.ua
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