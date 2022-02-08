Хавбек Металлиста: «Результат не самый положительный для нас»

Алекс Чидомере – о ничьей с «Петролулом»

  • 08.02.2022 20:37
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Хавбек Металлиста: «Результат не самый положительный для нас»
© ФК Металлист. Алекс Чидомере

Полузащитник харьковского «Металлиста» Алекс Чидомере прокомментировал ничью с румынским клубом «Петролул» на сборах (1:1).

«Результат, конечно, не самый положительный для нас. Настраивались на победу, но ничья. Игра уже прошла, надо думать о следующей.

Тренер сказал, чтобы я бил пенальти. Мое дело забить.

Тренер сказал, что хочет попробовать меня на позиции центрального защитника. Это хороший опыт для меня. Ранее я играл опорного полузащитника. Мне важно понять, как играет центральный защитник, потому что надо коммуницировать. Мне понравилась эта позиция. Пробую, стараюсь, работаю», - подытожил Чидомере.

Источник — Футбол 1/2/3

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