Хавбек Металлиста: «Результат не самый положительный для нас»

Полузащитник харьковского «Металлиста» Алекс Чидомере прокомментировал ничью с румынским клубом «Петролул» на сборах (1:1).

«Результат, конечно, не самый положительный для нас. Настраивались на победу, но ничья. Игра уже прошла, надо думать о следующей.

Тренер сказал, чтобы я бил пенальти. Мое дело забить.

Тренер сказал, что хочет попробовать меня на позиции центрального защитника. Это хороший опыт для меня. Ранее я играл опорного полузащитника. Мне важно понять, как играет центральный защитник, потому что надо коммуницировать. Мне понравилась эта позиция. Пробую, стараюсь, работаю», - подытожил Чидомере.