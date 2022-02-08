ЧОХОНЕЛИДЗЕ – об интересе к капитану Шерифа: «Первый раз слышу об этом»

Генеральный директор киевского «Динамо» Резо Чохонелидзе прокомментировал информацию о заинтересованности столичного клуба в 26-летнем перуанском защитнике тираспольского «Шерифа» Густаво Дуланто.



«Я об этом первый раз слышу, лучше у Мирчи Луческу спросить. Честно говоря, лично я не владею такой информацией. У «Динамо» сейчас достаточно защитников.



В данное время многие могут писать о том, что якобы нам нравятся бразильские защитники, итальянские или украинские. Мы с командой сейчас находимся в Анталии. Может быть, кто-то в Киеве того или другого игрока предлагает – не знаю. Но еще раз повторюсь: я не слышал об этом игроке. А что касается «Шерифа», то к тираспольскому клубу отношусь с уважением. В прошлом году он сделал сенсационный результат», – сказал Чохонелидзе.



Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало официальное предложение «Шерифу» в размере 1,7 миллиона долларов.