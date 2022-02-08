Снигур стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции

Дарья обыграла местную теннисистку

  • 08.02.2022 17:29
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Снигур стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции
© БТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно стартовала на 60-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче первого круга Дарья, посеянная под пятым номером, одолела победительницу квалификации Марго Рувруа из Франции.
 
Гренобль. Первый круг 
Дарья Снигур (Украина) – Марго Рувруа (Франция) – 6:2, 6:4
 
В следующем раунде Снигур сразится с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия).

Источник — Sport.ua

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