Снигур стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно стартовала на 60-тысячнике ITF во Франции.
В матче первого круга Дарья, посеянная под пятым номером, одолела победительницу квалификации Марго Рувруа из Франции.
Гренобль. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Марго Рувруа (Франция) – 6:2, 6:4
В следующем раунде Снигур сразится с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.