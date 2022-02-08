Луческу назвал стартовый состав на матч против тбилисского Динамо

Во вторник, 8 февраля, в турецкой Анталье на стадионе «Мардан» состоится товарищеский матч, в котором сыграют киевское «Динамо» и тбилисское «Динамо».
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Боль, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Витиньо, Кулач, Шкурин.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Динамо» Тбилиси.
Источник — ФК Динамо Киев
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