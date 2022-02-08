Обнаружили допинг. Российская теннисистка отстранена от выступлений

В пробе Ангелины Журавлевой был обнаружен запрещенный препарат

  • 08.02.2022 15:17
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Обнаружили допинг. Российская теннисистка отстранена от выступлений
© ITF

Российская теннисистка Ангелина Журавлева с 28 января временно отстранена от выступлений из-за положительной допинг-пробы.

В образце мочи, взятой у 25-летней теннисистки в ноябре на 15-тысячнике в Казани, обнаружили метаболит аримистана – вещество категории S4 запрещенного списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма).

Отметим, что Журавлева, которая добровольно приняла временное отстранение, не сможет принимать участие в турнирах до завершения расследования.

Ангелина никогда не поднималась выше 627-й позиции в мировом рейтинге. 

Ранее сообщалось, что украинский теннисист отстранен от выступлений на 4 года за допинг.

Источник — ITF

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