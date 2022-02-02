Украинский теннисист отстранен от выступлений на 4 года за допинг

Тимур Мухтарулин признан виновен в нарушении антидопинговых правил

  • 02.02.2022 21:25
  • 4104 просмотра
  • 4 комментария
Украинский теннисист отстранен от выступлений на 4 года за допинг
© ФТУ. Тимур Мухтарулин

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин признан виновен в нарушении антидопинговых правил и отстранен от выступлений на 4 года.
 
«Мухтарулин был обвинен в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьями 2.1 и/или 2.2 Антидопинговой программы (наличие запрещенного вещества в пробе игрока) 18 декабря 2021 года.
 
Тимур Мухтарулин не ответил на обвинение и, таким образом, считается, что он признал нарушение антидопинговых правил. Период дисквалификации начинается с даты, когда Мухтарулин был временно отстранен, то есть, с 22 ноября 2021 года», – сказано в заявлении ITF.
 
Отметим, что  во время выступления на турнире ITF M15 в Черноморске Тимур сдал образец мочи, в котором был обнаружен амфетамин.

Источник — ITF

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    norma_zap, 02.02.2022 21:43
    +21
    Вот так все и узнали о существовании Тимура Мухтарулина.
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    online
    c_a_p2, 02.02.2022 22:03
    +3

    Буде час отримати освіту!
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    online
    Артем Дима футболист, 02.02.2022 21:29
    0
    19 лет
    Ссылка
    Руслан Шевченко, 02.02.2022 21:40
    -2
    В чем прикол Тимур, хоть один турнир выиграл, пусть и с ам, ам, амвитамином?
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