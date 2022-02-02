Украинский теннисист отстранен от выступлений на 4 года за допинг

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин признан виновен в нарушении антидопинговых правил и отстранен от выступлений на 4 года.



«Мухтарулин был обвинен в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьями 2.1 и/или 2.2 Антидопинговой программы (наличие запрещенного вещества в пробе игрока) 18 декабря 2021 года.



Тимур Мухтарулин не ответил на обвинение и, таким образом, считается, что он признал нарушение антидопинговых правил. Период дисквалификации начинается с даты, когда Мухтарулин был временно отстранен, то есть, с 22 ноября 2021 года», – сказано в заявлении ITF.



Отметим, что во время выступления на турнире ITF M15 в Черноморске Тимур сдал образец мочи, в котором был обнаружен амфетамин.