Давид ДА ОРА: «Я знаю, что в Металлисте много бразильцев»

Новичок «Металлиста» Давид да Ора поделился впечатлениями от перехода в харьковский клуб.
– Когда я получил приглашение от «Металлиста», то сразу согласился, потому что знаю, что это – один из топ-клубов Украины, поэтому даже не думал. Мои агенты сказали, что все, мы едем в Украину – я сразу обрадовался. Хочу играть и получать удовольствие от клуба «Металлист».
– Откуда узнали об интересе?
– От своих агентов. Они сразу сказали, что мною заинтересовался «Металлист», а все бразильцы мечтают играть за границей. Я знаю, что в «Металлисте» есть много бразильцев, а впереди большая задача.
Поэтому очень рад, что прилетел в Украину и присоединился к команде. Я хочу играть, хочу поскорее выйти на футбольное поле.
– Может, знаешь кого-то из звездного состава «Металлиста».
– Нет, но знаю, что были Тайсон, Марлос, Виллиан, Клейтон Шавьер. Потихоньку буду учить историю «Металлиста».
– Президент «Металлиста» Александр Ярославский сказал, что твоя скорость лучше. чем у Тайсона, а удар – чем у Жажи. Что все-таки лучше – удары или техника?
– Мое лучшее качество — это скорость. Я люблю играть один в один. И, конечно, у меня тоже есть удар. Дай бог, представится возможность, и я покажу свои лучшие качества и буду забивать.
– С президентом клуба уже познакомился?
– Еще нет.
Источник — Трибуна
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