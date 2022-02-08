Давид ДА ОРА: «Я знаю, что в Металлисте много бразильцев»

Футболист рассказал о своем переходе в харьковский клуб

  • 08.02.2022 13:55
  • 592 просмотра
  • 0 комментариев
Давид ДА ОРА: «Я знаю, что в Металлисте много бразильцев»
© ФК Металлист

Новичок «Металлиста» Давид да Ора поделился впечатлениями от перехода в харьковский клуб.

– Когда я получил приглашение от «Металлиста», то сразу согласился, потому что знаю, что это – один из топ-клубов Украины, поэтому даже не думал. Мои агенты сказали, что все, мы едем в Украину – я сразу обрадовался. Хочу играть и получать удовольствие от клуба «Металлист».

– Откуда узнали об интересе?
– От своих агентов. Они сразу сказали, что мною заинтересовался «Металлист», а все бразильцы мечтают играть за границей. Я знаю, что в «Металлисте» есть много бразильцев, а впереди большая задача.

Поэтому очень рад, что прилетел в Украину и присоединился к команде. Я хочу играть, хочу поскорее выйти на футбольное поле.

– Может, знаешь кого-то из звездного состава «Металлиста».
– Нет, но знаю, что были Тайсон, Марлос, Виллиан, Клейтон Шавьер. Потихоньку буду учить историю «Металлиста».

– Президент «Металлиста» Александр Ярославский сказал, что твоя скорость лучше. чем у Тайсона, а удар – чем у Жажи. Что все-таки лучше – удары или техника?
– Мое лучшее качество — это скорость. Я люблю играть один в один. И, конечно, у меня тоже есть удар. Дай бог, представится возможность, и я покажу свои лучшие качества и буду забивать.

– С президентом клуба уже познакомился?
– Еще нет.

Источник — Трибуна

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности