Статусный конкурент Супряги. Сампдория подписывает Джовинко

Опытный форвард возвращается в Италию

  • 08.02.2022 13:21
  • 332 просмотра
  • 1 комментарий
Статусный конкурент Супряги. Сампдория подписывает Джовинко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как и сообщалось ранее, бывший игрок сборной Италии Себастьян Джовинко перейдет в «Сампдорию».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб из Генуи подпишет футболиста до конца этого сезона.

Официально о переходе должны объявит вечером 8 февраля. Форвард возьмет себе 21-й номер.

Предыдущим клубом Джовинко был аравийский «Аль-Хиляль», за который он выступал с января 2019 по август 2021 года. После этого 35-летний итальянец стал свободным агентом.

Напомним, за «Сампдорию» выступает украинский форвард Владислав Супряга.

Источник — твиттер Николо Скиры

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    aleks19826, 08.02.2022 13:25
    -1
    Чогось я вірб в Супрягіна, навіть бачу і уявляю, як він садитиме на банки різних джовінків. квальярел, габядіні і капуто. Виходить там на 70-й і кладе дубль, потім знов на 10 хвилин виходить і заробляє пенальті, який забиває квалбярела, а на 90-й забиває прямим ударом із штрафного. І так майже у кожному матчі, стабільно, не лякаючись м'яча, бити мимо воротніків у ствір і так у завжди. Еееех....шкода, що прокинувся(((
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности