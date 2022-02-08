Статусный конкурент Супряги. Сампдория подписывает Джовинко

Как и сообщалось ранее, бывший игрок сборной Италии Себастьян Джовинко перейдет в «Сампдорию».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб из Генуи подпишет футболиста до конца этого сезона.

Официально о переходе должны объявит вечером 8 февраля. Форвард возьмет себе 21-й номер.

Предыдущим клубом Джовинко был аравийский «Аль-Хиляль», за который он выступал с января 2019 по август 2021 года. После этого 35-летний итальянец стал свободным агентом.

Напомним, за «Сампдорию» выступает украинский форвард Владислав Супряга.