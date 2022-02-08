Челси в ближайшее время продлит контракт с Маунтом

Лондонский «Челси» в ближайшее время продлить контракт с атакующим полузащитником Мэйсоном Маунтом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны вскоре начнут переговоры.
Лондонцы предложат 23-летнему футболисту новый долгосрочный контракт с повышением зарплаты.
Действующий договор «Челси» с воспитанником клуба Маунтом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах.
Ранее «Челси» определился с главной трансферной целью на лето. Это звезда «Ювентуса».
Источник — твиттер Николо Скиры
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