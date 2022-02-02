Челси определился с главной трансферной целью на лето. Это звезда Ювентуса

«Синие» хотят подписать Маттейса Де Лигта

  • 02.02.2022 18:55
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Челси определился с главной трансферной целью на лето. Это звезда Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

Несмотря на то, что только что завершилось зимнее трансферное окно, «Челси» уже работает над планированием летней трансферной кампании. Главной целью клуба будет защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт.

В голландском защитнике руководство «Челси» видит замену Антонию Рюдигеру, который скорее всего, покинет команду на правах свободного агента. В Де Лигте заинтересован лично главный тренер команды Томас Тухель.

Контракт Де Лигта с «Ювентусом» действует до лета 2024 года. Ранее агент защитника, Мино Райола, заявлял о том, что игрок покинет туринский клуб. На Де Лигта претендовала «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего защитника 1 гол в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость Де Лигта оценивается в 65 миллионов евро.

Источник — Corriere dello Sport

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