Барселона избавится от двух игроков, чтобы подписать де Лигта

Каталонская «Барселона» очень заинтересована в подписании 22-летнего нидерландского центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Футболист может на долгие годы укрепить оборону «блаугранас».

Но чтобы совершить сделку, «Барселоне» необходимо разгрузить зарплатную ведомость. В частности, речь идет об уходе 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Юмтити и 29-летнего бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. Но, учитывая низкий спрос на футболистов со стороны других клубов, «Барселоне» будет непросто от них избавиться.

Де Лигт защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из «Аякса» за €85,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за туринскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил один гол.

Контракта де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.