Барселона избавится от двух игроков, чтобы подписать де Лигта

Каталонскому клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость

  • 23.12.2021 02:52
  • 139 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона избавится от двух игроков, чтобы подписать де Лигта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» очень заинтересована в подписании 22-летнего нидерландского центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Футболист может на долгие годы укрепить оборону «блаугранас».

Но чтобы совершить сделку, «Барселоне» необходимо разгрузить зарплатную ведомость. В частности, речь идет об уходе 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Юмтити и 29-летнего бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. Но, учитывая низкий спрос на футболистов со стороны других клубов, «Барселоне» будет непросто от них избавиться.

Де Лигт защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из «Аякса» за €85,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за туринскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил один гол.

Контракта де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности