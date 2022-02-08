Сергей РЕБРОВ: «Нельзя упустить возможность побывать на играх Челси»

Украинский тренер посетит матчи лондонского клуба в ОАЭ

  • 08.02.2022 11:39
  • 1050 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Нельзя упустить возможность побывать на играх Челси»
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров признался, что посетит матчи клубного чемпионата мира, который пройдет в ОАЭ.

— Сейчас в ОАЭ проходит клубный чемпионат мира. Получится попасть на какой-то поединок этого турнира?
— Разумеется. Планирую побывать на играх «Челси». Мне нравится, как эта команда действует при Томасе Тухеле. Нельзя упустить возможность увидеть этот интенсивный футбол вживую. Для профессионального тренера просмотр игры с трибуны очень важен.

— По всей видимости, вам сейчас не хватает матчей на международной арене. Правильно?
— Пока обходимся без этого, но ничего страшного. Всему свое время. Чемпионат ОАЭ — достаточно интересный турнир. Мотивации мне хватает. Сейчас стало немного легче — спала жара. В начале сезона было сложнее, и я не мог требовать от футболистов какой-то интенсивной игры, — сказал Ребров.

Читайте также: РЕБРОВ: «При Петракове задача выйти в плей-офф достигнута. Это главное».

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности