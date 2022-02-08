Сергей РЕБРОВ: «Нельзя упустить возможность побывать на играх Челси»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров признался, что посетит матчи клубного чемпионата мира, который пройдет в ОАЭ.

— Сейчас в ОАЭ проходит клубный чемпионат мира. Получится попасть на какой-то поединок этого турнира?

— Разумеется. Планирую побывать на играх «Челси». Мне нравится, как эта команда действует при Томасе Тухеле. Нельзя упустить возможность увидеть этот интенсивный футбол вживую. Для профессионального тренера просмотр игры с трибуны очень важен.

— По всей видимости, вам сейчас не хватает матчей на международной арене. Правильно?

— Пока обходимся без этого, но ничего страшного. Всему свое время. Чемпионат ОАЭ — достаточно интересный турнир. Мотивации мне хватает. Сейчас стало немного легче — спала жара. В начале сезона было сложнее, и я не мог требовать от футболистов какой-то интенсивной игры, — сказал Ребров.

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