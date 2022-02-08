РЕБРОВ: «При Петракове задача выйти в плей-офф достигнута. Это главное»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года, в котором Украина сыграет с Шотландией.

«Сборной Украины будет очень сложно. Кто-то — радуется жребию, кто-то — уже прикидывает шансы в паре Австрия — Уэльс. Но Шотландия — это далеко не подарок. В Украине точно будет огромный ажиотаж вокруг этого плей-офф. Перед матчами с таким накалом я всегда говорю футболистам — поменьше читайте и смотрите новости, сосредоточьтесь на подготовке. Я считаю, что психологический фактор может стать основным.

Да, нам могли попасть Италия или Португалия, но играть с Шотландией на выезде — очень непросто. Нужно быть готовым к тому интенсивному футболу, который показывает эта команда. Особенно дома. Впрочем, у нашей сборной есть свои сильные качества, и она может их использовать. Считаю, что украинцы заслужили право сыграть в этих стыковых поединках.

Что поменялось при Петракове? Я не люблю подобных сравнений. Задача пробиться в плей-офф была достигнута — и это самое главное. Теперь нужно идти дальше, а не говорить, что плохо, а что хорошо. У первой сборной страны всегда есть цель — добиваться результата. И если он есть, то пути его достижения обсуждать не стоит», - сказал Ребров.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.

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