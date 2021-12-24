Сергей РЕБРОВ: «Я готов работать в сборной Украины. С удовольствием»

Украинский тренер хочет возглавить сборную

  • 24.12.2021 12:47
  • 2513 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Я готов работать в сборной Украины. С удовольствием»
© facebook.com/alainfcae

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров подтвердил, что осенью был готов перейти на работу в сборную Украины, однако УАФ не договорилась с клубом.

«Выходили на меня со сборной Украины, но уже у меня есть контракт. Я готов работать со сборной Украины. Но я сказал тогда: вы решите ситуацию с клубом, и я готов. Я никого подсиживать не буду, и я представляю, как сложно сейчас Александру Петракову. Какое давление со всех сторон. Лично я был готов, но у меня контракт. Если бы договорились с клубом, то я бы с удовольствием работал со сборной».

«Конечно, я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины. Кто-то говорит, что в сборной нужно работать в 60-70 лет, когда уже есть опыт. Но в сборную тебя не приглашают каждый месяц. Сейчас я получаю удовольствие от работы в «Аль-Айне».

«Посмотрим, что будет дальше», - сказал Ребров.

Источник — Бомбардир

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 24.12.2021 13:31
    +1
    Дайте Петракову спокійно попрацювати
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    Mykhailo Orlovskyi, 24.12.2021 13:18 (изменен)
    +1
    И Шева не хотел уходить и Маркевич рвался... Усе! У нас есть тренер! Остальные все лесом!
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 24.12.2021 13:37
    0
    Якщо Петраков "обосрется" То так Сергій Станіславович.
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    Ghostly
    online
    Ghostly, 24.12.2021 13:35
    0
    Пока можно консультировать)
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    potemkin78
    potemkin78, 24.12.2021 13:34
    0
    а вопрос с клубом уже решился?
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    dd dent
    online
    dd dent, 24.12.2021 12:53
    -7
    И тут у павелки оказался обосрамс когда трепаться начали относительно назначения его
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    Alex Suz
    Alex Suz, 24.12.2021 13:04
    -12
    Не нада
    Шевченко номер 2
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