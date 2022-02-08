Нойер пропустит 3-6 недель

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер перенес операцию на колене. По прогнозам врачей, 35-летний немец пропустит от трех до шести недель.

Отметим, что сейчас Нойер ведет переговоры по новому контракту с «Баварией». Травма на них никак не повлияет.

В нынешнем сезоне на счету Нойера 28 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых немец пропустил 28 голов и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.