Нойер пропустит 3-6 недель

Вратарь «Баварии» перенес операцию на колене

  • 08.02.2022 11:08
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Нойер пропустит 3-6 недель
© Getty Images/Global Images Ukraine

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер перенес операцию на колене. По прогнозам врачей, 35-летний немец пропустит от трех до шести недель.

Отметим, что сейчас Нойер ведет переговоры по новому контракту с «Баварией». Травма на них никак не повлияет.

В нынешнем сезоне на счету Нойера 28 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых немец пропустил 28 голов и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник — Twitter

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