Нойер пропустит 3-6 недель

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер перенес операцию на колене. По прогнозам врачей, 35-летний немец пропустит от трех до шести недель.
Отметим, что сейчас Нойер ведет переговоры по новому контракту с «Баварией». Травма на них никак не повлияет.
В нынешнем сезоне на счету Нойера 28 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых немец пропустил 28 голов и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Источник — Twitter
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