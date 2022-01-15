Бавария согласовала новый контракт с Нойером

«Бавария» согласовала условия нового контракта с Мануэлем Нойером. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Нынешний контракт Нойера действует до лета 2023 года. Новое соглашение будет рассчитано на три года – до лета 2025 года.

Продление контракта с Нойером, скорее всего, означает продажу Александера Нюбеля, который сейчас выступает на правах аренды в «Монако». 35-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.