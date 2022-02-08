Ювентус потерял капитана на ближайшие матчи

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы. Об этом сообщают итальянские СМИ.
37-летний итальянский защитник получил повреждение икроножной мышцы в матче против «Вероны» (2:0).
Кьеллини точно пропустит ближайшие матчи против «Сассуоло» и «Аталанты» (10 и 13 февраля соответственно). Также под вопросом участие в матчах против «Торино» и «Вильярреала» (18 и 22 февраля).
В нынешнем сезоне на счету Кьеллини 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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