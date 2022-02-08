Ювентус потерял капитана на ближайшие матчи

У Джорджо Кьеллини травма

  • 08.02.2022 10:35
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Ювентус потерял капитана на ближайшие матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы. Об этом сообщают итальянские СМИ.

37-летний итальянский защитник получил повреждение икроножной мышцы в матче против «Вероны» (2:0).

Кьеллини точно пропустит ближайшие матчи против «Сассуоло» и «Аталанты» (10 и 13 февраля соответственно). Также под вопросом участие в матчах против «Торино» и «Вильярреала» (18 и 22 февраля).

В нынешнем сезоне на счету Кьеллини 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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