Ювентус потерял капитана на ближайшие матчи

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы. Об этом сообщают итальянские СМИ.

37-летний итальянский защитник получил повреждение икроножной мышцы в матче против «Вероны» (2:0).

Кьеллини точно пропустит ближайшие матчи против «Сассуоло» и «Аталанты» (10 и 13 февраля соответственно). Также под вопросом участие в матчах против «Торино» и «Вильярреала» (18 и 22 февраля).

В нынешнем сезоне на счету Кьеллини 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.